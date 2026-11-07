Хабаровск засыпало снегом: за пару дней выпала почти месячная норма осадков

За несколько дней в Хабаровске выпало почти столько же осадков, сколько обычно бывает за целый месяц. О ситуации сообщил официальный телеграм-канал Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим

К снегопаду коммунальщики подготовились заранее: дорожные службы начали работать в усиленном круглосуточном режиме еще до того, как осадки достигли пика. Это позволило держать ситуацию на улицах под контролем с первых часов непогоды.

Министр лично проверил улицы

Сегодня улицы Хабаровска проинспектировал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Каюмов. Глава ведомства держит ситуацию на личном контроле и оценил, как службы справляются с последствиями снегопада.

Ночью работа усилится

Основная нагрузка на коммунальные службы придется на ночь: именно тогда начнется усиленная работа по расчистке дорог. Водителей просят убирать машины с обочин, чтобы техника могла беспрепятственно проходить по улицам.

Особое внимание уделят Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре — здесь и плотность транспорта выше, и интенсивность осадков создает дополнительную нагрузку на коммунальные службы.

«Вместе справимся быстрее»

В министерстве подчеркнули: справиться с последствиями непогоды быстрее поможет общая ответственность. Ведомство поблагодарило жителей за понимание и призвало водителей отнестись к просьбе об уборке обочин серьезно.

Ранее сообщалось, что в Московской области к вечеру 7 ноября осадки резко усилятся.