Сын Юрия Каюрова прокомментировал смерть отца

Народный артист РСФСР Юрий Каюров должен был встретить вековой юбилей 27 сентября 2027 года, но этого не случилось. Актер ушел из жизни, не дожив до знаменательной даты. О его кончине сообщили близкие.

В комментарии «Известиям» сын артиста Леонид Каюров сообщил, что за месяц до смерти состояние здоровья отца резко ухудшилось, и три недели он провел в госпитале.

«Уже все, полная изношенность организма. <...> Еще месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная. <...> Буквально сгорел за месяц. Все стало отказывать», — рассказал мужчина.

Каюров боялся умереть в больнице и хотел вернуться домой. Семья исполнила его просьбу. 5 ноября артиста перевезли из госпиталя в квартиру, а 6 ноября он умер в своей кровати.

До последних дней Каюров интересовался жизнью Государственного академического Малого театра, следил за его работой и приходил на сдачу новых спектаклей. Похороны Юрия Каюрова пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

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