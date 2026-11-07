Сын Юрия Каюрова прокомментировал смерть отца

iz.ru: сын Юрий Каюрова раскрыл подробности смерти народного артиста РСФСР

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Народный артист РСФСР Юрий Каюров должен был встретить вековой юбилей 27 сентября 2027 года, но этого не случилось. Актер ушел из жизни, не дожив до знаменательной даты. О его кончине сообщили близкие.

В комментарии «Известиям» сын артиста Леонид Каюров сообщил, что за месяц до смерти состояние здоровья отца резко ухудшилось, и три недели он провел в госпитале.

«Уже все, полная изношенность организма. <...> Еще месяц тому назад была совершенная ясность ума, память прекрасная. <...> Буквально сгорел за месяц. Все стало отказывать», — рассказал мужчина.

Каюров боялся умереть в больнице и хотел вернуться домой. Семья исполнила его просьбу. 5 ноября артиста перевезли из госпиталя в квартиру, а 6 ноября он умер в своей кровати.

До последних дней Каюров интересовался жизнью Государственного академического Малого театра, следил за его работой и приходил на сдачу новых спектаклей. Похороны Юрия Каюрова пройдут 10 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее стало известно о смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой Шукшиной.

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