Звезда «Жуков» Дубровин признался, что нуждается в операции на носу

Zvezdach: звезда «Жуков» Вадим Дубровин рассказал о необходимости операции

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

36-летний российский актер Вадим Дубровин сообщил, что ему требуется операция на носовой перегородке. Однако пока он не спешит обращаться к врачамю. Об этом он рассказал телеграм-каналу «Звездач».

По словам Дубровина, сейчас его почти ничего не беспокоит: он замечает лишь небольшой «призвук» при дыхании. Актер считает, что пока не видит серьезных проблем. К врачу он планирует пойти только в том случае, если появятся выделения.

«Я подумал, что в принципе ничего страшного, даже если нос поломался, в принципе хуже не стало. Я дышу, чуть "призвук" есть», — отметил он.

Дубровин — известный российский актер театра и кино. В 2010 году он окончил РАТИ-ГИТИС. После учебы работал в «Школе драматического искусства» в лаборатории Дмитрия Крымова. Также он служил в Театре музыки и драмы Стаса Намина.

В кино Дубровин дебютировал еще студентом. Его первой работой стала роль Митяя в сериале «Обручальное кольцо». Широкую известность ему принесла главная роль в комедийном сериале «Жуки». Там он сыграл предпринимателя Артемия, который пытается запустить свое дело.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян узнала о неприятном диагнозе.

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