Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина — Мария Шукшина просит добрых людей помолиться

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни. О смерти звезды в своем телеграм-канале сообщила ее дочь Мария Шукшина, сообщил ОТР.

«Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина.

Незадолго до этого стало известно, что артистка находится в реанимации из-за проблем с сердцем. Как сообщали ТАСС в семье Федосеевой-Шукшиной, ее состояние оставалось тяжелым, продолжался комплекс лечения. Однако спасти актрису не удалось.

По информации издания, Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки» и «Калина красная». Всего на ее счету десятки работ в кино и театре. В 1984 году актрисе было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

Кончина Федосеевой-Шукшиной стала большой утратой для отечественной культуры. Коллеги и поклонники вспоминают ее как одну из ярких актрис советского и российского экрана

Ранее сообщалось, что на 40-м году жизни умер актер Иван Скицан, сыгравший в «Ранетках».