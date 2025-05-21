Станкович может уйти из «Спартака», чтобы возглавить ПАОК

Греческий ПАОК рассматривает Деяна Станковича в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает издание MetroSport.

По данным издания, руководство клуба хочет отправить в отставку Рэзвана Луческу, методы работы которого считает устаревшими. В качестве преемника рассматриваются главный тренер московского «Спартака», а также Владимир Илич, ранее работавший в «Краснодаре».

Минувший сезон ПАОК завершил на третьем месте в составе греческого клуба выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев.

«Спартака» перед заключительным туром РПЛ занимает пятое место и имеет теоретические шансы на бронзу. Также красно-белые не смогли пробиться в суперфинал Кубка России, уступив «Ростову» (1:2).