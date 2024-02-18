Старинные книги русских писателей массово воруют из немецких библиотек

Из немецких библиотек массово исчезают старинные книги писателей России. Об этом сообщает газета Bild .

Уточняется, что отдельные эксперты считают в этом виновными властей РФ.

Отмечается, что в минувшем месяце было украдено пять книг издания XIX века, в том числе и три произведения Пушкина.

Добавляется, что мошенники представляются исследователями русской литературы того века, сканируют книги, после чего делают идеальную копию и подменяют.

Подчеркивается, что в течение двух лет кражи старинных русских книг были зафиксированы в Прибалтике, Польше, Франции, Швейцарии и других европейских странах.