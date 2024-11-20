Старшая дочь Глюкозы рассказала о галлюцинациях из-за отказа от еды

17-летняя дочь Глюкозы в интервью для YouTube-шоу «Девчата» призналась, что на фоне расстройства пищевого поведения у нее возникали галлюцинации.

Желая улучшить свою фигуру, Лида сократила прием пищи до минимума. Кроме того, она еще больше снижала потребление калорий двумя способами: либо жевала пищу и выплевывала, либо после еды принимала слабительное. В результате вес девушки снизился до 38 килограммов.

«В какой-то момент я сижу на толчке после слабительных и прошу подругу: «Подай воды, пожалуйста». Она мне смотрит в глаза и говорит: «Я не могу, я не настоящая…» Оказалось, у меня галлюцинации», - вспоминает наследница певицы.

После этого Лида решила отказаться от похудения. В этом ей оказывали поддержку родители.

Ранее Глюкоза раскрыла причину странного поведения на концерте в Красноярске.