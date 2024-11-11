Глюкоза раскрыла причину странного поведения на концерте в Красноярске
Фото: [rutube.ru / «Ой, ой»]
Певица Глюкоза впервые прокомментировала скандальный концерт в Красноярске, который проходил 20 июля. Интервью с артисткой опубликовал проект VSRAP Community в VK.
Выступление Глюкозы шокировало зрителей. Они рассказывали, что она не попадала в ноты, трогала себя за интимные места.
Позднее певица объяснила свое странное поведение приемом антидепрессантов и снотворных.
В новом интервью Глюкоза отметила, что ее странное поведение было вызвано тяжелым перелетом и сменой часового пояса.
Для зрителей ее поведение было «неожиданным», так как, по словам артистки, она ведет здоровый образ жизни и занимается йогой.
На концерте она вела себя более раскрепощено, чем обычно, а зрители, считает Глюкоза, оказались не готовы к такому поведению.
Ранее сообщалось о том, что Глюкозу оштрафовали всего лишь на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков.