Глюкоза раскрыла причину странного поведения на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза впервые прокомментировала скандальный концерт в Красноярске, который проходил 20 июля. Интервью с артисткой опубликовал проект VSRAP Community в VK.

Выступление Глюкозы шокировало зрителей. Они рассказывали, что она не попадала в ноты, трогала себя за интимные места.

Позднее певица объяснила свое странное поведение приемом антидепрессантов и снотворных.

В новом интервью Глюкоза отметила, что ее странное поведение было вызвано тяжелым перелетом и сменой часового пояса.

Для зрителей ее поведение было «неожиданным», так как, по словам артистки, она ведет здоровый образ жизни и занимается йогой.

На концерте она вела себя более раскрепощено, чем обычно, а зрители, считает Глюкоза, оказались не готовы к такому поведению.

Ранее сообщалось о том, что Глюкозу оштрафовали всего лишь на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков.