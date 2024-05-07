Старт новому беговому сезону «Суперлиги Подмосковья» дадут в Коломне

Полумарафон «Летопись Победы» пройдет в Коломне в выходные. Он станет открытием нового сезона серии легкоатлетических забегов в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Полумарафон будет посвящен празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для его участников подготовят дистанции от 300 метров до 21,1 километра.

Маршрут будет пролегать вдоль набережной реки Коломенки. Все участники и гости мероприятия также смогут увидеть Коломенский кремль, подняться на смотровую площадку, посетить местные музеи, полакомиться «Коломенской пастилой» и калачами.

В этом году в рамках нового сезона «Суперлиги Подмосковья» пройдет несколько забегов — «Волоколамский рубеж», «Сергиевым путем», «Большая Волга», «ОдинцовоRUN».