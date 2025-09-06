Стартовал прием заявок на новый заочный конкурс Гринландии
Стартовал традиционный заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, – это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны. Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни.
Сегодня «Гринландия» – не просто летний фестиваль. С 2010 года это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого стали заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.
В новом фестивальном сезоне главные темы заочного конкурса – подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны и героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО. Тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.
В этом году оргкомитет выделил четыре конкурсные тематики, в которых участвуют песни, стихи и видеоклипы: «Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы); «СВОих Россия не бросает» (о героях и воинском подвиге); «С чего начинается Родина» (о большой и малой родине); «Когда ты станешь большим» (о семейных ценностях).
С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии». Заявки на заочный конкурс принимаются с до 30 марта 2026 года по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и в группе во «ВКонтакте». По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа будут определены лауреаты в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен фестиваля «Гринландия», который пройдет в июле 2026 года.