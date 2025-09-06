Стартовал прием заявок на новый заочный конкурс Гринландии

Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, – это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны. Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни.

Сегодня «Гринландия» – не просто летний фестиваль. С 2010 года это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого стали заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.

В новом фестивальном сезоне главные темы заочного конкурса – подвиг наших предков в годы Великой Отечественной войны и героизм современных защитников Родины, выполняющих свой долг в зоне СВО. Тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.

В этом году оргкомитет выделил четыре конкурсные тематики, в которых участвуют песни, стихи и видеоклипы: «Этот день Победы» (песни, посвященные 80-летию Великой Победы); «СВОих Россия не бросает» (о героях и воинском подвиге); «С чего начинается Родина» (о большой и малой родине); «Когда ты станешь большим» (о семейных ценностях).

С подробным положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии». Заявки на заочный конкурс принимаются с до 30 марта 2026 года по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и в группе во «ВКонтакте». По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа будут определены лауреаты в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен фестиваля «Гринландия», который пройдет в июле 2026 года.