Стартовал заочный конкурс для музыкантов «С чего начинается Родина»

Стартовал традиционный заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И. Д. Кобзона для авторов текстов и музыки, а также исполнителей и коллективов — «С чего начинается Родина».

В новом фестивальном сезоне главная тема заочного конкурса — 80-летие Победы над фашистскими захватчиками.

В этом году оргкомитет ввел две специальные номинации, в которых участвуют песни, стихи, видеоклипы и социальные видеоролики: «Этот день Победы!» (произведения, посвященные 80-летию Великой Победы); «СВОих Россия не бросает!» (произведения в поддержку участников специальной военной операции).

С остальными номинациями и положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 марта 2025 года по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе фестиваля во «ВКонтакте».

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри назовет имена лауреатов в каждой номинации. Все лауреаты получат денежные призы в размере 30 тысяч рублей и возможность выступить на одной из сцен фестиваля «Гринландия», который пройдет в июле.