Стартовала регистрация на благотворительный забег «Пульс Добра» в Подмосковье, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие состоится в сентябре в Коломне. Участников ждут классический полумарафон, а также дистанции на десять и три километра. Кроме того, маленькие спортсмены смогут преодолеть дистанции на триста и шестьсот метров.

В забеге примут участие дети, которые находятся в подмосковных организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также жители с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ адаптивной физкультуры и интернатов, любители и профессиональные спортсмены.

Организатором забега является Благотворительный фонд социальных программ Подмосковья «Исток». Поддержку оказывает Минспорта региона.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.