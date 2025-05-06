Стартовала регистрация на смену «Спорт и здоровый образ жизни» в рамках молодежного форума «Бирюса»

Стартовала регистрация на всероссийскую смену «Спорт и здоровый образ жизни», которая будет проводиться в рамках молодежного форума «Бирюса» в Красноярском крае.

Смена пройдет с 11 по 16 августа. Она посвящена формированию условий для занятий физической культурой и спортом, содействию здоровому образу жизни молодежи.

Участниками смены станут активисты спортивных клубов, объединений экстремального спорта, будущие просветители в сфере здравоохранения, организаторы крупных спортивных событий в возрасте от 18 до 35 лет.

Смена пройдет по трем основным направлениям: «Экстремальный спорт — уличная культура», «Студенческий спорт», «Здоровый образ жизни». В рамках смены также планируется проведение всероссийского конкурса «Росмолодежь.Гранты».

Подать заявку на участие в смене можно до 11 июня по этой ссылке.