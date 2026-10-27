В Шаховской на 40% достроили ЖК «Базаева 11»

В Шаховской возводят камерный дом комфорт-класса «Базаева 11», девелопер проекта — ГК «Садовое кольцо». Строители продолжают монтаж оконных блоков и витражного остекления, а также гидроизоляцию кровли, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы одновременно идут внутри здания и на прилегающей территории, там прокладывают системы водоснабжения, вентиляции и ливневой канализации, проводят отделочные работы в помещении индивидуального теплового пункта и не только.

ЖК «Базаева 11» — пятиэтажный жилой дом с тремя секциями общей поэтажной площадью около 9,7 тыс. кв. м, там разместят 103 квартиры различных планировок площадью от 29 до 93 кв. м. На минус первом этаже разместятся 167 индивидуальных кладовых для хранения сезонных и крупногабаритных вещей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.