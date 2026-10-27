Стало известно, когда состоится прощание с Мишей Маваши

Похороны рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц), пройдут 28 октября в Воронеже сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash. Церемония состоится в закрытом формате.

Отмечается, что родственники и друзья Маваши приняли такое решение в связи с опасениями возможных провокаций, а также с тем, что в адрес жены активиста поступали угрозы.

Точное время прощания не раскрывается. На церемонии ожидают не более 50 человек: родственников, близких и участников объединения «Северный человек».

Напомним, Маваши погиб в ночь на 25 октября. По предварительным данным, он получил смертельное огнестрельное ранение в голову. Жена музыканта Екатерина, находившаяся в соседней комнате, услышала выстрел и вызвала скорую помощь.

Рэпера доставили в больницу еще живым, но спасти его не удалось — он скончался от потери крови. Следствие рассматривает две основные версии, среди которых неосторожное обращение с оружием.

Ниц родился 29 января 1985 года в Костанае. Творческую карьеру он начал в 2009 году с альбома «Только правда», а широкую известность получил в начале 2010-х благодаря так называемому ЗОЖ-рэпу, в котором пропагандировал спорт и трезвый образ жизни.

В 2018 году Михаил основал коллектив «МАВАШИ group». В 2022 году создал общественное движение «Северный человек», которое, по данным СМИ, действовало в десятках городов России и занималось патриотическим воспитанием и помощью военнослужащим. В 2025 году на Украине его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее вдова Миши Маваши высказалась о смерти мужа.