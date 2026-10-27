Ученые нашли способ обратить старение клеток печени с помощью экспериментального средства

Цинацигуат восстановил клетки печени у старых крыс

Здоровье

Экспериментальный препарат цинацигуат способен восстанавливать работу стареющих клеток печени и снижать уровень веществ, связанных с болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, опубликовавшие результаты в Journal of Biological Chemistry.

Специалисты изучали особые клетки, выстилающие сосуды печени и участвующие в очищении крови. С возрастом небольшие отверстия в них сужаются, из-за чего орган хуже выводит вредные вещества. В эксперименте пожилым крысам две недели вводили цинацигуат. Препарат восстановил структуру и функции клеток, вернув им способность эффективнее фильтровать кровь. Уровень бета-амилоида — белка, накопление которого в мозге связывают с Альцгеймером, — снизился вдвое и достиг показателей молодых животных. Одновременно уменьшилось содержание липопротеинов низкой плотности, известных как «плохой» холестерин и способствующих атеросклерозу.

Дальнейший анализ показал, что цинацигуат активирует выработку фактора роста HB-EGF. Именно он помогает клеткам захватывать и выводить из крови бета-амилоид и холестерин. Авторы считают, что воздействие на печень может стать новым направлением профилактики возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и атеросклероз.

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