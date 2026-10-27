Сухость, жжение и кровь из носа: как назальные спреи лишают способности дышать самостоятельно

Сначала достаточно одного впрыскивания, чтобы свободно дышать, а спустя несколько месяцев без флакона уже невозможно заснуть. Сосудосуживающие капли и спреи, которые многие считают безобидным средством от заложенности носа, при длительном использовании могут сами провоцировать отек слизистой. Почему возникает так называемая зависимость от капель, чем она грозит и можно ли годами пользоваться назальными препаратами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.

«Сосудосуживающие назальные спреи быстро облегчают дыхание при заложенности носа: они сужают сосуды слизистой оболочки, уменьшая отек. Однако такие препараты предназначены для кратковременного применения, а не для постоянного использования годами», — подчеркнул Воронцов.

Проблема возникает, когда человек начинает пользоваться препаратом слишком часто или превышает рекомендованный срок применения. Постепенно заложенность может возвращаться даже после очередного впрыскивания, а без лекарства становится все труднее обходиться.

«При длительном или слишком частом применении развивается медикаментозный ринит. Слизистая постепенно теряет нормальную реакцию на препарат, и после окончания его действия отек возвращается», — объяснил врач.

Формируется замкнутый круг: нос снова закладывает, человек тянется за флаконом, получает временное облегчение, а затем сталкивается с теми же симптомами. Именно это состояние в быту часто называют зависимостью от капель. При этом постоянная заложенность — не единственная проблема.

«Последствия могут включать стойкую заложенность, сухость, жжение, раздражение и носовые кровотечения. В некоторых случаях длительное применение способствует повреждению слизистой», — предупредил специалист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Есть и другой риск: при избыточном использовании некоторых сосудосуживающих средств возникают системные побочные эффекты, включая сердцебиение и повышение артериального давления. Особенно внимательно к применению таких препаратов следует относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом речь не идет о том, что любой назальный спрей опасен. Ограничения прежде всего касаются сосудосуживающих средств. Солевые растворы и некоторые противовоспалительные препараты имеют другие механизмы действия и могут применяться дольше — по инструкции и рекомендациям врача.

Единого срока для всех средств нет: он зависит от действующего вещества и инструкции конкретного препарата. Многие сосудосуживающие капли и спреи предназначены для применения в течение нескольких дней, нередко не более трех-пяти подряд. Если заложенность не проходит, постоянно возвращается или без спрея уже невозможно нормально спать, необходимо обратиться к ЛОР-врачу. За симптомом могут скрываться аллергический ринит, хроническое воспаление, искривление носовой перегородки и другие причины, которые требуют отдельного лечения. Если человек пользуется каплями месяцами или годами, важно не пытаться бесконечно увеличивать дозировку и частоту впрыскиваний, заключил доктор.