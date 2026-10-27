Пьянь, провода и фекалии: студенты-медики переживают кошмар в общежитии

Студенты общежития Кемеровского медуниверситета на бульваре Строителей, 45 жалуются на последствия капитального ремонта: из-за вскрытой крыши здание затапливает, а проводка искрит. Представители вуза подтвердили протечку и заявили, что держат ситуацию на контроле.

По словам будущих врачей, строители несколько дней назад разобрали кровлю, после чего 24 октября вода залила девятый этаж, а к 26-му добралась уже до второго. На опубликованном в соцсетях видео видны потопы и искрящиеся провода — дело дошло до вызова пожарных.

Досталось от жильцов и самим рабочим. Студенты утверждают, что строители трудятся до ночи под громкую музыку, приходят нетрезвыми и пристают к девушкам, среди которых есть несовершеннолетние. Апогеем стал странный подарок коменданту — мешок с фекалиями, который рабочие якобы подбросили в качестве «сюрприза».

«Они приходят пьяные, пристают к девочкам (есть несовершеннолетние), недавно коменданту рабочие подбросили мешок с фекалиями», — заявил автор сообщения.

В КемГМУ изданию VSE42.Ru пояснили, что протечка случилась из-за плановых работ на кровле: ради установки новых сливных воронок демонтировали старые сливы, и во время таяния снега вода попала внутрь. Сейчас помещения и коридоры просушивают. Руководство вуза взяло ситуацию под личный контроль, идет покомнатный обход. В учреждении заверили, что комнаты рабочим не выделяли, ремонт идет днем, а за порядком следят камеры и круглосуточная охрана. Отопительная система, подчеркнули в вузе, работает штатно.

Ремонт общежития обошелся КемГМУ в ₽78 млн, контракт выполняет ООО «Титан». Еще ₽450 тыс. вуз тратит на авторский надзор за работами. Подрядчику предстоит обновить холлы, коридоры и жилые комнаты, поставить новые двери, заменить мягкую кровлю, отремонтировать чердак и модернизировать системы водоснабжения, электроснабжения и вентиляции. Пока же студенты вместо комфортного жилья получают потопы, искры и мешки с сюрпризом — и задаются вопросом, за что заплатили такие деньги.