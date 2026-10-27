В Подмосковье в конференции «Старт карьеры в образовании» приняли участие более 150 будущих педагогов

Конференция «Старт карьеры в образовании | Московская область» прошла в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 150 студентов педагогических специальностей Государственного университета просвещения, сообщает Министерство образования Московской области.

Организатором встречи выступил Центр развития карьеры Подмосковья. Он представил студентам систему бесшовного перехода «вуз — школа» и рассказал о поддержке молодых специалистов на всем пути трудоустройства. Центр сотрудничает с 19 профильными вузами страны.

Также студентам рассказали о мерах поддержки педагогов в Подмосковье. На территории области открыто свыше 830 муниципальных образовательных комплексов, в которых работают более 53 тыс. педагогов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об адаптации колледжей под современные производства.