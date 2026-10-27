В Подмосковье с начала октября отремонтировали более 1 тыс. элементов на детских площадках
Свыше 1 тыс. нарушений устранили на детских площадках Подмосковья в октябре
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье с начала октября отремонтировали более 1 тыс. элементов на детских площадках. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Так, за октябрь на территории муниципальных образований Московской области выявлено и устранено 1 096 нарушений по категории ДИП», - говорится в сообщении ведомства.
Лидерами в этой работе стали Мытищи, Химки, Пушкино, Красногорск и Балашиха. В этих округах устранили 157, 92, 69, 67 и 63 нарушения соответственно.
Ремонтные работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержания порядка в новых парках региона.