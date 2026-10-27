Сборная Московской области стала призером на первенстве России по футболу в Новороссийске
Сборная Подмосковья стала призером на первенстве России по футболу
Фото: [пресс-служба УТБ "Буткэмп" Новороссийск]
Подмосковные спортсменки завоевали серебряные медали на финальном турнире первенства России по футболу среди девушек не старше 17 лет, который прошел с 16 по 26 октября в Новороссийске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав сборной вошли воспитанницы Спортивного училища № 5 (Егорьевск). В финальном матче подмосковная команда встретилась со сборной Санкт-Петербурга, основное время завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболистки из Санкт-Петербурга — 6:5.
Лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира стала представительница сборной Подмосковья Татьяна Кукаева.
Отметим, что состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.