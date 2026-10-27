Более 400 соискателей приняли участие в ярмарке вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Ярмарка вакансий прошла на территории ОЭЗ «Дубна». В мероприятии приняли участие более 400 соискателей, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Особенностью ярмарки стал формат экспресс-собеседований. Всего за один день кандидаты могли пройти первичное интервью и лично презентовать свои компетенции сразу нескольким компаниям.

«Сегодня в ярмарке вакансий приняли участие 15 организаций — это и наши резиденты, и ведущие научно-производственные компании наукограда. Городские предприятия постоянно приходят к нам, значит, такой формат им полезен», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

В число компаний-участников ярмарки вошло предприятие «Аргументум Фарма». Резидент достроил завод на территории ОЭЗ «Дубна» и ведет наладку оборудования. В связи с этим компания активно ищет работников и открыла 52 вакансии.

«И честно говоря, мы удивлены такому ажиотажу у нашего стенда. Классический поиск через интернет-ресурсы занимает гораздо больше времени. Там отклики идут волнообразно, а соискателей приходится вызванивать и приглашать отдельно. Здесь же за несколько часов мы сформировали качественную базу анкет от людей, которые пришли осознанно», — отметила специалист кадровой службы компании Ирина Федотова.

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