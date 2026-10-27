Малышева назвала норму семечек в день и объяснила, почему их не стоит бояться

Малышева усомнилась во вреде подсолнечных семечек

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале усомнилась в распространенном мнении о вреде подсолнечных семечек. Выпуск с ее рассуждениями доступен на сайте телеканала.

Гостья передачи поинтересовалась у врача, правда ли семечки вредны из-за высокой калорийности. Малышева согласилась, что продукт действительно калорийный, однако обратила внимание на низкий гликемический индекс. По ее словам, углеводов в семечках нет, поэтому их не стоит считать опасными. Телеведущая назвала семечки не таким страшным продуктом, как о них иногда говорят.

При этом Малышева подчеркнула, что в день следует съедать не более 50 граммов подсолнечных семечек. Превышение этой нормы может привести к нежелательным последствиям, в том числе из-за высокой энергетической ценности продукта.

Ранее ученые нашли способ обратить старение клеток печени с помощью экспериментального средства.

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