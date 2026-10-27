«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

Пилот назвал взлетную полосу в Новокузнецке одной из самых убитых в мире

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Состояние взлетно-посадочной полосы в кузбасском аэропорту Новокузнецка вновь оказалось в центре внимания после того, как командир воздушного судна Евгений Мольков поделился в сети видеозаписью разгона и отрыва лайнера. Ролик наглядно продемонстрировал все «прелести» местной инфраструктуры, пишет VSE42.RU.

В публикации летчик охарактеризовал объект без лишних дипломатических купюр. По его словам, это худшая полоса из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться за карьеру, и в пилотских кругах о ней уже ходят настоящие легенды. Кадры из кабины подтверждают слова автора: во время движения самолет буквально подбрасывает и трясет из стороны в сторону, превращая стандартный взлет в жесткий тест на выносливость для техники и экипажа. Полоса буквально ощущалась как «деревенская гармошка».

Публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях, где подписчики развили тему транспортных проблем региона. Пользователи сошлись во мнении, что аэропорты Кузбасса могут устроить настоящее соревнование за звание самых экстремальных.

«Ну, Кемерово и Новокузнецк могут посоревноваться», — написал один из комментаторов.

Не обошлось и без традиционного сарказма: некоторые подписчики отметили, что после таких авиационных приключений местным автолюбителям уже ничего не страшно.

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