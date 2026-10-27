«Единого послания не было»: Норвегия объяснила телефонный разговор с Путиным

Премьер Норвегии ответил на критику за разговор с Путиным

Политика

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ответил на критику со стороны датской коллеги Метте Фредериксен, которая ранее призвала лидеров стран региона действовать сообща, а не в одиночку. Поводом стал совместный телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным. Об этом сообщает VG.

По словам норвежского премьера, за последние четыре года у Европейского союза не было ни единого послания, ни единого подхода к процессу урегулирования конфликта на Украине и возможным переговорам с российским лидером. Стере подчеркнул, что не согласен с замечанием Фредериксен о необходимости сохранять Европу вместе. Он дал понять, что отсутствие общей стратегии и вынудило его действовать самостоятельно.

Журналисты поинтересовались, как он оценивает слова датского премьера о том, что лидерам стран региона следует избегать разрозненных шагов. Стере ответил прямо: единой позиции не существовало, поэтому упреки в односторонних действиях он считает необоснованными. При этом он не уточнил, какие именно темы обсуждались в ходе звонка и достигнуты ли какие-либо договоренности. Официальной реакции Фредериксен на это заявление пока не поступало.

Ранее Путин объяснил энергокризис в ЕС действиями властей.

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