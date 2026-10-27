В Подольске благодаря вмешательству прокуратуры восстановили права семьи участника СВО

В Подольске благодаря вмешательству городской прокуратуры восстановили права семьи участника СВО. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, в прокуратуру поступило заявление от супруги бойца СВО. Женщина сообщила, что в 2024 году ее муж заключил контракт и отправился на СВО. С января 2025 года он прекратил выходить на связь, и ему присвоили статус самовольно оставившего место службы. После этого было приостановлено перечисление многодетной семье денежного довольствия военнослужащего.

В Подольский городской суд было направлено исковое заявление о признании мужчины безвестно отсутствующим. Суд удовлетворил требования прокурора, и права семьи были восстановлены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.