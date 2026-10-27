«Забудьте про скрученный пробег»: автоюрист раскрыл, когда машину действительно можно вернуть продавцу

Покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятным открытием: после сделки выясняется, что реальный пробег машины значительно больше заявленного. Кажется, продавец обманул, а значит, можно потребовать деньги обратно. Однако на практике все гораздо сложнее. Почему даже подозрительные цифры в истории автомобиля не гарантируют расторжения договора и какие скрытые проблемы действительно могут стать основанием для возврата машины, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, одна из распространенных ошибок покупателей — считать любое расхождение в показаниях пробега доказательством мошенничества. Нередко автовладельцы обнаруживают подозрительные данные в специальных сервисах проверки истории автомобиля и сразу требуют от продавца отменить сделку. Однако, как объяснил Славнов, прежде всего необходимо разобраться, откуда взялись эти сведения и действительно ли показания одометра были изменены.

«По одному скрученному пробегу вернуть машину не получится. Кто сказал, что пробег скручен? То, что вы посмотрели где-то в „Автотеке“, или кто-то неправильно записал в сервисе?» — отметил автоюрист.

Специалист пояснил, что в базах данных могут появляться ошибочные сведения. Например, сотрудник автосервиса мог неверно указать километраж при обслуживании машины. В отдельных случаях в историю автомобиля попадают и расчетные показатели пробега, которые не отражают реальные цифры на одометре. По словам эксперта, расчетный пробег могут использовать, например, при оценке поврежденного автомобиля, когда технически невозможно получить показания приборной панели. В таком случае километраж оценивают ориентировочно, исходя из возраста и других характеристик транспортного средства.

При этом вернуть подержанный автомобиль продавцу действительно возможно, если обнаружатся серьезные нарушения. Одним из таких оснований могут стать скрытые юридические ограничения, о которых покупателя не предупредили.

«Если машина юридически не чиста, не встает на учет, к примеру, машина в залоге, в аресте, в кредите, и вам об этом не сообщили», — перечислил Славнов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

В частности, проблемы могут возникнуть, если автомобиль находится под арестом или на него распространяются права третьих лиц. Другой серьезный повод для спора — скрытые технические недостатки, из-за которых пользоваться автомобилем по назначению небезопасно или невозможно. Речь идет в том числе об автомобилях с опасными конструктивными изменениями, а также о транспортных средствах, которым требуется дорогостоящий ремонт. Славнов отдельно обратил внимание на ситуации, когда расходы на восстановление превышают половину рыночной стоимости машины.

Перед покупкой Славнов рекомендует проверять не только состояние машины, но и ее юридическую историю. В частности, сведения о залоге можно найти в реестре Федеральной нотариальной палаты, а информацию об ограничениях на регистрационные действия — через официальные сервисы Госавтоинспекции.