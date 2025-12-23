Старые высказывания Шаляпина о феминизме вызвали новый скандал и риск «отмены»

Шестилетние высказывания певца Прохора Шаляпина вновь оказались в центре скандала. Обнаруженные блогерами фрагменты старых дебатов о феминизме, где артист занял жесткую патриархальную позицию, запустили волну «разоблачений» и обсуждений в соцсетях. Это создало реальный риск того, что шоумена могут «отменить» за его резкие слова в адрес женщин. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сам Шаляпин видит в этом не спонтанный общественный резонанс, а спланированную кампанию. В интервью он предположил, что старые ролики были специально извлечены «с запыленных полок» и раскручены недоброжелателями. По его версии, против публичных людей действуют «специальные агенты», которые через социологов и маркетологов организуют платные атаки с целью дискредитации. Поводом для новой волны, как считает певец, стало его недавнее интервью Ксении Собчак.

Несмотря на обвинения в мизогинии, артист вновь заявил, что не питает ненависти к женщинам. Он подчеркнул, что любит их, но в некоторых вопросах остается консерватором. Таким образом, он не отказывается от своей принципиальной позиции, но стремится отделить ее от обвинений в женоненавистничестве.

Ранее он заявил о платной информационной кампании против себя.