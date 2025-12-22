Шаляпин заявил о платной информационной кампании против себя

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал набирающую обороты в медиапространстве критику в свой адрес. В интервью для подкаста блогера Ивана Самохина артист отверг обвинения в женоненавистничестве, назвав их спланированной акцией по дискредитации его личности.

Шаляпин пояснил, что резонанс вызвало его участие в телевизионных дебатах на тему феминизма, которые состоялись несколько лет назад. Тогда артист публично высказался в поддержку патриархальных ценностей, в том числе заявив, что женщины не должны занимать высшие государственные посты. По мнению певца, внимание к этому старому видео привлекли намеренно только сейчас.

«Только сейчас это интервью стали раскручивать, потому что есть такие социологи, маркетологи — платится денежка и запускается такая история, чтобы очернить», — заявил Шаляпин, намекая на целенаправленный заказ.

В то же время артист подчеркнул, что его позицию не следует трактовать как враждебность по отношению к женскому полу. Он описал свои взгляды как традиционные, отметив, что они не имеют ничего общего с ненавистью. Шаляпин предположил, что актуализация старого контента связана с деятельностью недоброжелателей, стремящихся испортить его репутацию в глазах общественности.