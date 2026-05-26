Стася Милославская и Егор Ушаков выбрали для медового месяца родину Криштиану Роналду

Российская актриса Стася Милославская и футболист Егор Ушаков, которые в мае стали мужем и женой, отправились в медовый месяц на остров Мадейра, пишет Super. Артистка и игрок ЦСКА поделились романтичными кадрами, сделанными на побережье Атлантического океана. Пара позировала на фоне скал и волн.

Свадебная церемония прошла в закрытом режиме, и снимки с торжества попали в Сеть только благодаря свадебному агентству, которое обслуживало молодоженов. Сама Стася не комментировала детали бракосочетания.

Стоит отметить, что выбор Мадейры для медового месяца имеет особый смысл. Ушаков давно является поклонником Криштиану Роналду, а легендарный португальский нападающий родился именно на этом острове.

