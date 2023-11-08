Ставила всем условия для фото с ней: в сеть просочились подробности, как Пугачева перебегала границу с Россией

Алла Пугачева покинула Россию утром 5 ноября, перейдя границу через пограничный пункт въезда-выезда Шумилкино – Лухамаа, что в Псковской области, пишет сетевое издание «Абзац» со ссылкой на очевидцев.

По словам некоторых присутствовавших при погранпереходе Примадоны через границу, Пугачева соглашалась с ними сфотографироваться, но с обязательным условием: это должно быть исключительно селфи, которое сделает либо она сама, либо супруг-иноагент Максим Галкин. Последний встретил жену у погранпункта со стороны Эстонии.

«Нам люди в очереди сказали, что перед нами оформлялась [Пугачева]. А так – любопытно стало, обернулись, поздоровались, спросили, можно ли фото сделать. Она у каждого телефоны брала, сама фотографировалась. Шли, никуда не спешили, в Эстонии постояли, тут уже муж ее встречал, все вместе сфотографировались», - рассказал источник «Абзаца» издания.

Ранее стало известно, что во время своего последнего двухдневного возвращения в Пугачева записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери несколько композиций. Как сообщил звукорежиссер Игорь Лалетин, три песни были запиааны Примадоной для личного пользования.