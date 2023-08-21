Стенд Подмосковья был признан самым креативным на фестивале Таврида.АРТ

Стенд Подмосковья на выставке «АРТ-ЭКСПО» молодежного фестиваля Таврида.АРТ был признан самым креативным. Об этом сообщили в МИСК региона со ссылкой на результаты голосования, проведенного среди участников и гостей.

За подмосковный стенд проголосовали свыше двух с половиной тысяч человек. Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, это победа всей делегации подмосковной молодежи.

«Мы всегда стараемся, чтобы каждому, кто приходил к нам в гости, было интересно – поэтому программа стенда всегда насыщенная и интересная. Но важно, чтобы было и комфортно – поэтому мы угощаем прохладным лимонадом, устанавливаем зарядные станции для мобильных гаджетов», - отметила министр.

На стенде Подмосковья для гостей проводили творческие мастер-классы, предлагали расписать подмосковную матрешку, сплести из бисера украшения в паттерне «Жостово». Также на стенде работал блок «Медиашкола», проводили обсуждения с известными спикерами.

Со стендом Подмосковья ознакомился и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он высоко оценил работу региона.