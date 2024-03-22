Стенд Подмосковья стал самым посещаемым на Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства

По результатам 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024 стенд Подмосковья победил в номинации «Самый посещаемый стенд». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что туристический потенциал региона на выставке представляли муниципалитеты Серпухов, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Зарайск, Истра, Подольск и Егорьевск. В рамках выставки Подмосковье успешно продемонстрировало свой туристический потенциал, показав гостям все самое лучшее, что может привлечь дополнительный туристический поток в регион.

В течение трех выставочных дней на стенде проходили викторины и розыгрыши сувениров, вкусных призов, сертификатов на посещение музеев. А в финальный день был проведен большой розыгрыш, победители которого получили сертификаты на размещение в лучших отелях, гостевые визы в СПА и рестораны, подарочные наборы для пикника и туристические рюкзаки с приятными мелочами, а также сертификаты на посещение выставок, проходящих в регионе.