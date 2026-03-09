Стихи, подарки своими руками и разговор о женском величии: как в химкинской «Ромашке» соединили праздник и патриотизм

В преддверии 8 Марта Химки превратились в большую праздничную площадку: всю неделю в округе звучали поздравления и теплые слова в адрес женщин. Образовательные, культурные и общественные учреждения подготовили десятки мероприятий — от уютных камерных встреч до масштабных концертов, сообщила администрация округа.

В числе площадок, распахнувших двери для гостей в предпраздничные дни, оказалось и дошкольное отделение «Ромашка» (структурное подразделение школы №1). Здесь подготовили не просто утренник, а настоящий творческий вечер, посвященный истории 8 Марта и женщинам, вписавшим свои имена в летопись страны.

Взрослые говорили о тех, кого смело можно назвать гордостью нации, — о россиянках, чья сила духа, талант и труд изменили мир вокруг. А дети выступили в роли главных действующих лиц: со сцены звучали трогательные стихи, лились песни, а в финале каждый маленький артист вручил самой важной женщине в своей жизни подарок, созданный его руками.

Праздник в «Ромашке» вписался в масштабную патриотическую инициативу, которая живет в округе с июля 2024 года. Проект под лозунгом «Успех V единстве поколений» объединяет образовательные, культурные и общественные учреждения, ставя во главу угла преемственность традиций и семейные ценности.

«8 Марта — это не просто дата в календаре. Это возможность сказать спасибо мамам, бабушкам, педагогам за заботу, терпение и любовь. Очень важно, что дети с ранних лет учатся ценить труд и вклад женщин в развитие нашей страны», — подчеркнула директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Депутат Юлия Ишкова отметила: такие мероприятия к 8 Марта давно стали частью системной работы с подрастающим поколением в Химках. Формат, по ее словам, позволяет гармонично соединить воспитательную, культурную и просветительскую задачи. Праздник превращается не просто в яркое событие, а в важный инструмент гражданского воспитания.

«Сегодня особенно важно создавать пространство, где встречаются разные поколения — где дети слышат истории о подвигах и достижениях, а взрослые видят искреннюю благодарность в глазах ребят. Именно в таком диалоге рождается уважение и чувство единства», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Ранее сообщалось, что в химкинской школе № 1 устроили концерт в честь 8 Марта.