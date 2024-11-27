Стилист Данилов сравнил новый образ Глюкозы с «заезженной русалкой»

Наталья Ионова кардинально сменила имидж. Она появилась на презентации книги с синими волосами.

В первую очередь он отметил, что смена имиджа – очередная попытка отвлечь внимание публики от скандала, связанного с задержанием из-за употребления психотропных средств. Однако сделать это не получилось, считает Данилов.

Образ Ионовой Данилов сравнил с «заезженной русалкой», которая уже никому не интересна.

Стилист сомневается, что это настоящие волосы Ионовой, скорее всего, считает, что просто накладные пряди или парик, так как у Глюкозы нет такой шевелюры.

В целом образ певицы Данилов оценил как немодный и нестильный.

Ранее нарколог Нестеров объяснил состояние попавшей в скандал Глюкозы.