Нарколог Нестеров объяснил состояние попавшей в скандал Глюкозы

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) попала в очередной скандал: ее задержали в аэропорту Шереметьево, ссылаясь на то, что звезда якобы в состоянии наркотического опьянения. Врач-психиатр и нарколог Сергей Нестеров в беседе с gazetametro.ru объяснил, что могло повлиять на артистку и какое рекомендуется лечение.

Певица Глюкоза попала под административную статью за «потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» (статья 6.9 КоАП РФ). Сама певица рассказала, что процедура задержания проходила странно: якобы ее не хотели опрашивать под камерами и в присутствии адвокатов. По ее словам, она прилетела из Петербурга в Москву ночью после больших съемок, они шли несколько недель. В этот момент прямо при выходе из самолета ее задержали из-за признаков наркотического опьянения.

Многие после этой истории вспомнили инцидент в Красноярске 20 июля. Тогда Глюкоза странно двигалась, трогала себя. Предварительно, поведение связано с психоактивными веществами.

«Вполне возможно, что Наталья на концерте в Красноярске была под действием антидепрессантов, которые смешала с алкоголем. У некоторых людей эта гремучая смесь может вызвать подобные реакции, поэтому говорить о психоактивных веществах я бы не стал. Но действительно, вещества, которые меняют сознание, стали сейчас активно распространяться среди известных людей и не только», — отметил специалист Сергей Нестеров.

По словам нарколога, многие принимают сильные препараты при переживании утраты, горя, любых травмирующих обстоятельств. Реже люди увлекаются этим от скуки, не думая о последствиях. Врач подчеркнул, что психоактивные вещества серьезно разлагают психику, напрягают гормональную систему и со временем угнетает сознание. В будущем человек под действием таких препаратов может сделать множество глупостей.

Лечение после приема убивающих психику препаратов серьезные: сначала проводится детоксикация в стационаре, неделю человек может пролежать под капельницей. Далее полгода требуется провести в реабилитационном центре и долго работать с психотерапевтом. Некоторым пациентам нужно гораздо больше времени на излечение. Как заключил врач, главное вовремя обратиться к специалистам.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня заступилась за певицу Глюкозу.