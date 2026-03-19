Российские кинотеатры вновь откажутся от голливудских премьер в мае

Российские кинотеатры третий год подряд встречают майские праздники без голливудских премьер, сообщил интернет-портал «Чемпионат».

Так, с 1 по 10 мая в прокате не будет западных блокбастеров, включая продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также биографическую ленту «Майкл» о жизни Майкла Джексона. Эти картины, которые выходят в мировой прокат, российские зрители в кинотеатрах не увидят.

Вместо этого на экраны выйдут отечественные новинки. Среди них — анимационная лента «Грузовички», вольная адаптация известного мультфильма «Тачки». Для любителей комедий приготовлен сиквел «Ждун 2». Также запланирован показ драмы «Кукла». А 7 мая стартует фантастический фильм «Кассета номер семь».

