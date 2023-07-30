Инвалид II группы Павел Крысанов преодолел за два дня исторический паломнический маршрут, ведущий от нулевого километра на Красной Площади в столице до обители Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде. Отмечается, что его забег состоялся в рамках участия в социальном проекте «Сила духа». А инициатором акции выступил благотворительный фонд «Больше, чем можешь».

«Фонд был создан в 2016 году, мы занимаемся развитием инклюзии в спорте. занимаемся той категорией людей, которым спорт обычно недоступен. У них сложные неврологические заболевания, зачастую они не в состоянии сами себе помогать, самостоятельно передвигаться, но мы делаем так, что они становятся финишерами самых настоящих марафонов», — рассказал основатель фонда Вадим Зеленский.

Известно, что несколько лет назад Павел уже пытался преодолеть этот маршрут, но тогда отстал от группы и побоялся продолжать путь в одиночку. Однако теперь атлет с ДЦП может по праву гордиться собой, ведь он смог совершить этот подвиг и преодолел 120 километров за 2 дня.

«Люди с моими возможностями должны доказывать, что они могут больше. И я очень рад, что я смог преодолеть этот путь. Ведь у меня была еще и благотворительная миссия — собрать миллион рублей для нужд фонда», — сказал Павел Крысанов.

Дистанция пролегала по живописным местам Москвы и Подмосковья, именно по ним, согласно легенде, в XIV веке тысячи богомольцев приходили в Троице-Сергиеву Лавру, а проложил этот путь сам преподобный Сергий Радонежский.