Сто экскурсоводов прошли аттестацию в Минкульттуризме Подмосковья

Заключительное в этом году заседание Аттестационной комиссии экскурсоводов и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории Московской области, прошло в областном Минкульттуризме. По итогам мероприятия аттестацию прошел сотый экскурсовод, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что экзамен проводится в два этапа, участником предстоит выполнить тестирование и практическое задание. Данный экзамен является обязательным для экскурсоводов и гидов-переводчиков. При этом аттестацию могут не проходить экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, которые работают в религиозных организациях, занимаются паломнической деятельностью, работают в организациях, в ведении которых находятся объекты туристического показа, а также лица, занимающиеся образовательным туризмом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.