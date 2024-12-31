Сто шагов назад: беглые Меладзе с Джанабаевой тайно вернулись с детьми в Россию

О визите Валерия Меладзе в Москву сообщила дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской), Александра Морозова, опубликовав в социальных сетях совместную фотографию с артистом.

Валерий Меладзе, который ранее высказывался против специальной военной операции, неожиданно появился в Москве. Вместе с ним в столицу приехала его жена, певица Альбина Джанабаева, и их дети.

Позднее в социальных сетях солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала яркие фотографии, на которых запечатлены украшенные к Новому году улицы города. Также она рассказала о том, как вместе с младшими детьми посетила представление в цирке.

В средствах массовой информации активно обсуждается информация о том, что Валерий Меладзе, который устал от гастролей по Европе, пытается возобновить свою карьеру в России. В связи с этим он снова прилетел в Москву.

Альбине Джанабаевой остаётся лишь сопровождать своего мужа, так как у нее карьера сейчас на нуле. Ранее певица пыталась организовать гастроли за рубежом, но ее первый концерт в Испании вышел комом, не собрал необходимое для его проведения количество зрителей.

Напомним о ворохе непатриотичных поступков, которыми успел насорить Меладзе с февраля 2022-го. В частности: неоднократно осудил публично СВО, оскандалился в Дубае, продолжив на концерте националистический пробандеровский лозунг «Слава Украине». И все этим, как следствие, попал под проверку Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что критиковавший СВО Меладзе был замечен жадно уплетающим котлету в подмосковном ресторане.