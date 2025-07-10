«Страна переживет»: Губерниев не считает трагедией возможный роспуск «Торпедо»

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «ВсеПроСпорт» высказался о судьбе футбольного клуба «Торпедо», который может быть распущен в случае исключения из РПЛ.

Губерниев признался, что за «Торпедо» болел его отец, и он сам симпатизировал этой команде, но прежняя привязанность ушла, поскольку клуб потерял свою связь с автозаводским прошлым.

«Досадно, что вслед за «Химками» может исчезнуть еще один клуб, но страна это переживет. Другой вопрос, кто займет место «Торпедо» в РПЛ», — сказал Губерниев.

Также он назвал «рабочими моментами» череду скандалов в российском футболе.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в случае исключения «Торпедо» из РПЛ место столичного клуба может занять «Оренбург». 10 июля КДК РФС должен принять решение о наказании «Торпедо», которого специальная комиссия РФС признала виновным в нарушении Дисциплинарного регламента.