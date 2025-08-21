В Грузии скончался известный музыкант и композитор Мамука Чарквиани. Информацию о его смерти подтвердила сестра покойного на своей странице в социальной сети, запрещенной в России.

На 70-м году жизни ушел из жизни выдающийся композитор и музыкант Мамука Чарквиани. Новость о его кончине распространила сестра покойного, известный политический деятель Тако Чарквиани, через социальные сети.

Согласно полученным данным, артист продолжительное время противостоял серьезному недугу. Несмотря на это, Мамука Чарквиани не только продолжал творческую династию, будучи сыном признанного классика грузинской поэзии Джансуга Чарквиани, но и сумел создать собственное уникальное музыкальное наследие.

В 2023 году достижения Мамуки Чарквиани были отмечены высшей муниципальной наградой — ему было присвоено звание почетного гражданина Тбилиси. Эта стало признанием его многолетнего вклада в развитие национальной музыкальной традиции.

Чарквиани запомнился современникам как талантливый композитор, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия Грузии.

Ранее на 89-м году жизни скончался судья и звезда социальных сетей Фрэнк Каприо.