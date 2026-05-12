Короткая неделя и три дня отдыха: названы даты июньских выходных в 2026 году

В начале лета 2026 года жителей страны ожидает сокращенная рабочая неделя, после которой последуют три выходных дня подряд. Об этом в беседе с ТАСС сообщила Маргарита Богданова-Шемраева, занимающая должность директора департамента по работе с персоналом в Российском обществе «Знание».

Эксперт уточнила, что в июне рабочими будут только четыре дня — с понедельника 8-го числа по четверг 11-е. Сразу после этого, по ее словам, наступят три выходных дня: пятница 12 июня, суббота 13 и воскресенье 14 июня.

Отдельно представитель общества «Знание» обратила внимание на то, что четверг 11 июня станет сокращенным рабочим днем. Она пояснила, что это связано с непосредственным соседством с государственным праздником — Днем России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Кроме того, собеседница агентства привела полную статистику на первый месяц лета. По ее данным, при стандартной пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в июне 2026 года насчитывается 21 рабочий день и 9 дней для отдыха. Подводя итог по всему летнему сезону, специалист добавила, что за три месяца россияне в общей сложности будут трудиться 65 дней, тогда как на долю выходных придется 27 дней.

Ранее сообщалось, что в РФ стартовала сокращенная рабочая неделя.