Страсти в фигурке, вечный рекорд Клэбо, мощный хоккейный финал: чем запомнилась Олимпиада-2026

Знаковая победа Лью и провал Малинина

Соревнования фигуристов-одиночников — и у мужчин, и у женщин — получились невероятно драматичными.

У мужчин неожиданным победителем Олимпиады стал казахстанец Михаил Шайдоров — никогда прежде у Казахстана не было золота в фигурном катании. Да и вообще не было золота со времен лыжника Владимира Смирнова. После короткой программы Шайдоров занимал только пятое место, произвольную он откатал мощно и чисто, а выступавшие после него главные фавориты дружно посыпались. Особенно катастрофичным оказался провал американца Ильи Малинина, сорвавшего свою программу и с первого места улетевшего на восьмое.

Фото: [ Алиса Лью/МОК ]

У женщин победила самая нестандартная фигуристка современности. Американка Алиса Лью будто бы вовсе не боролась с соперницами, не твердила зазубренные уроки — она просто делилась со зрителями радостью от своего катания. Новая искренность Лью поразила всех и принесла ей золото, которое американка отобрала у Каори Сакамото — японка осталась без медали высшей пробы на своей третьей и последней Олимпиаде.

Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места. При определенных раскладах могли бороться и за призы. Гуменника подвела короткая программа, где ему за пару дней до соревнований пришлось менять музыку. Да и судьи были не особенно лояльны к россиянину. Аделии для борьбы за медали нужен был элемент ультра-си в произвольной программе, но она упала с четверного тулупа.

Клэбо — главный герой Олимпиады

Фото: [ FIS ]

Знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клэбо на двух предыдущих Олимпиадах завоевал пять золотых медалей, на нынешней — шесть. Итого 11, абсолютный рекорд зимних Олимпиад.

Клэбо выиграл все шесть дисциплин, в которых принимал участие — четыре индивидуальных плюс эстафета и командный спринт. Это величие.

Придется оставить в стороне разговоры о том, сумел ли бы норвежец установить свой рекорд, если бы на Олимпиаде полноценно была представлена российская сборная. FIS допустила только по одному российскому участнику у мужчин и женщин. Савелий Коростелев досадно остался без медалей — четвертый в скиатлоне и пятый в марафоне. В одиночку сражаться с мощной норвежской бригадой было невероятно тяжело, стать помехой для Клэбо на пути к его триумфу — практически нереально.

Возвращение НХЛ

Фото: [ ИИХФ ]

Хоккеисты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустили две предыдущие Олимпиады, в последний раз они приезжали на игры в Сочи в 2014 году. Защитник Дрю Даути и нападающий Сидни Кросби и сейчас были в составе сборной Канады, которая побеждала 12 лет назад.

Возвращение получилось ярким, а в финальном матче между США и Канадой был явлен хоккей запредельно высокого качества. Канадцы во главе с лучшим игроком мира Коннором Макдэвидом давили, создали множество моментов, но американский голкипер Коннор Хеллибак стоял на ушах, совершив несколько невероятных спасений. В итоге все решили пара ошибок канадцев в обороне, и Америка в третий раз в истории и впервые с 1980 года забрала золотые медали Олимпиады.

Единственная печаль — на турнире не хватило российских звезд первой величины. А в том, что Россия собрала бы конкурентную команду, сомнений нет.

Французский биатлон

Фото: [ IBU ]

В биатлоне главными триумфаторами стали французы — шесть золотых медалей, всего 13. В частности, Франция забрала все три эстафеты — женскую, мужскую и смешанную.

По три золота увезли Кантен Фийон Майе и Жюли Симон. Незадолго до Олимпиады Симон уличили в клептомании — выяснилось, что спортсменка подворовывала у подруг по команде. Были разговоры о том, что опытную биатлонистку могут исключить из сборной, однако накануне Олимпиады десятикратную чемпионку мира решили не наказывать слишком сурово. Симон выиграла индивидуальную гонку и стала второй в масс-старте, а также была в составе двух победных эстафет.

Дебют ски-альпинизма

Фото: [ соцсети Никиты Филиппова ]

На Играх в Италии дебютировал новый вид — ски-альпинизм. Дисциплина включает в себя бег в гору на специальных лыжах и без них, а затем спуск. Никита Филиппов первым из всех российских спортсменов завоевал олимпийскую лицензию. Он же и добыл единственную для России медаль — серебряную.

Российские итоги

Всего в Олимпийских играх приняло участие 13 российских спортсменов. Главным итогом их выступлений стали не спортивные результаты как таковые. Рассчитывать на поток медалей было невозможно — далеко не все сильнейшие получили допуск на Олимпиаду, да и длительное отсутствие на международной арене не могло не сказаться.

И все-таки чертова дюжина олимпийцев сделала важное дело на пути полноценного возвращения России. Разбивая вдребезги штампы западной пропаганды, российские спортсмены предстали перед мировым спортивным сообществом дружелюбными, интеллигентными молодыми людьми. На данном этапе это существеннее спортивных результатов.