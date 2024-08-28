Строители планируют завершить обустройство кровли нового ФОКа в Бронницах до сезона дождей

Готовность строящегося на улице Москворецкая в Бронницах физкультурно-оздоровительного комплекса в настоящий момент составляет уже тридцать пять процентов. Работы по кровле и благоустройству важно закончить до наступления холодов, а в осенне-зимний период строители будут выполнять внутренние работы.

«Есть небольшое отставание от графика, в районе месяца. В связи с тем, что мы пока еще не вышли из экспертизы и не подтвердили лимиты, соответственно подрядчик ждет авансирование, но, несмотря на это, испытывая некоторые финансовые трудности, подрядчик продолжает изыскивать финансовые резервы, активно вкладываться», — рассказал первый заместитель главы муниципалитета Михаил Батурин.

Примечательно, что на объекте все инженерные коммуникации уже заведены, во внешние сети подключены, поэтому достаточно большой объем работ выполнен. Тот фундамент, который сейчас уже создан, дает возможность в осенне-зимний период ускорить работы, после получения аванса подрядчиком, и сдать объект в срок.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году в Подмосковье введут в эксплуатацию двадцать четыре спортивных объекта.