Строители приступили к устройству фундамента ФОКа на стадионе «Торпедо» в Люберцах

Устройство фундамента здания физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало на территории стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства стройкомплекса региона.

В настоящий момент на площадке задействовано более двадцати рабочих, а также шесть единиц техники. Напоминаем, что проект реконструкции предусматривает устройство футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами, а также физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ожидается, что новые трибуны смогут единовременно разместить более 1500 зрителей. При этом завершить все работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в школах региона.