Строительство дворца спорта «Арсенал» завершилось в подмосковном Можайске

Специалисты подрядной организации благоустраивают территорию строящегося дворца спорта «Арсенал» в подмосковном Можайске. Также на объекте устанавливают мебель и спортивный инвентарь, проводят пусконаладочные работы инженерных сетей и оборудования.

Отмечается, что в скором времени на территории спортивного объекта появится парковка для автомобилей и автобусов на 108 мест. На территории уже установлены фонари уличного освещения, лавочки и урны. Высажено более 900 многолетних цветов, 32 туи, 19 карликовых берёз и кизильник, посеян газон.

Напоминаем, что строительство стартовало в феврале 2022 года по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с целью реализации президентского проекта «Демография».