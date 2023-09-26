Строительство нового ФОКа стартовало в подмосковных Бронницах

Рабочие приступили к устройству котлована нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом на Москворецкой улице в городском округе Бронницы. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Согласно проекту, в здании общей площадью более двух тысяч квадратных метров предусмотрен универсальный спортивный зал с трибунами на сто человек, залы для фитнеса и силовой подготовки, бассейн с сауной и душевыми, кафе и административные помещения. При этом завершить работы планируется уже в следующем году.

Накануне в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева стало известно, что до конца этого года на территории Подмосковья откроют еще шестнадцать новых детских садов.