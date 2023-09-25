В этом году в Подмосковье будет построено почти пятьдесят детских садов

В Московской области в этом году уже открыли 32 новых детских сада, еще 16 откроют до конца года. В общей сложности будет обеспечено около 12 тысяч 300 новых мест. Об этом сообщил министр образования региона Илья Бронштейн в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов.

Министр добавил, что совместно с коллегами из других ведомств был составлен прогноз по рождаемости, потребности в детских садах и количеству доступных мест.

Также был составлен график, учитывающий очередь в детские сады. Илья Бронштейн напомнил, что в период ковида и сразу после контингент дошкольных учреждений в Московской области резко вырос, и в 2020–2021 году в очереди находились 38 тыс. детей 3-7 лет. Сейчас она сократилась примерно до 13 тыс. 893 детей.

«В целом по округам в топе по очередности — Красногорск, Ленинский, Балашиха и Люберцы», — уточнил министр.

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