Сценарист фильма «Адъютант его превосходительства» Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни

Советский и российский режиссер, писатель и киносценарист Игорь Болгарин умер в возрасте 94 лет. Об этом проинформировали в Союзе кинематографистов России.

Причины ухода Болгарина из жизни не приводятся. О месте и времени прощания со сценаристом будет объявлено позже.

«Девятого января 2024 года на 95-м году ушел из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», - приводится в сообщении.

Игорь Болгарин известен по работам в таких кинолентах, как «Девять жизней Нестора Махно», «Дерсу Узала», «На графских развалинах». Особое участие он принимал в соавторстве с Георгием Северским в создании сценария к легендарному фильму «Адъютант его превосходительства».

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